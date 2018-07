Massaal afscheid van 'herder van Grimbergen' ABDIJKERK TE KLEIN VOOR UITVAARTPLECHTIGHEID PATER GEREON DIMITRI BERLANGER

16 juli 2018

02u36 0 Grimbergen De abdijkerk was zaterdag te klein voor alle mensen die afscheid wilden nemen van pater Gereon van Boesschoten. De Norbertijn overleed afgelopen donderdag op 81-jarige leeftijd. "Hij heeft lief en leed gedeeld met velen toen hij pastoor was. We zullen hem herinneren omwille van zijn enorme gedrevenheid", zegt abt Erik De Sutter.

Familie, medebroeders, vertegenwoordigers van andere abdijen en (buitenlandse) Norbertijnenordes en heel wat gewone Grimbergenaren: de abdijkerk barstte uit haar voegen voor de uitvaart van pater Gereon.





"Hij was dan ook een vriend van velen", sprak abt Erik De Sutter. "Al op jeugdige leeftijd koos hij ervoor om zich voor te bereiden om priester te worden. Zijn levensdoel werd concreet hier in de abdij. In 1991 werd hij pastoor in Grimbergen."





Daar hield het echter niet bij op. "Gereon zette zich ook in voor de culturele en toeristische ontwikkeling van Grimbergen door rondleidingen in de abdijkerk en betrokken te zijn bij vele culturele verenigingen. Gereon was een harde werker, dankzij zijn goede gezondheid kon hij veel aan. Daarom aanvaarde hij ook het directeurschap van volkssterrenwacht Mira. Uiteraard was Gereon ook een mens met zijn grote en kleine kanten. Vaak impulsief en onbezonnen, maar steeds met een gedrevenheid stond hij in het leven. Zo zullen we hem blijven gedenken."





Liefdevolle broer

De voorzitter van het Gregoriaans abdijkoor had ook woorden van lof voor hun stichter en bezieler.





"50 jaar geleden zijn enkele enthousiaste dertigers de eerste maal op vraag van Gereon met het uitgedunde paterskoor het Norbertijns gregoriaans komen meezingen. De rest is een even boeiende als intens beleefde geschiedenis, met Gereon als voortrekker en bezielende leermeester. Veeleisend en soms boos, wanneer zijn pupillen moeilijke gezangen maar niet onder de knie kregen. Voor ons was hij als een liefdevolle broer, die met genoegen bijschoof aan de dis en op het einde van de dag een verfrissende pint meedronk."





Hemels voorspreker

Ook huidig pastoor Johan Goossens richtte zich tot zijn voorganger. "Toen je in 1991 pastoor werd, ondertekende je je preken steevast met 'Gereon, herder van Grimbergen'. Je wilde een herder zijn voor de schapen die onder je hoede kwamen. Dit herderschap vulde je op een eigen wijze in en je deed het vanuit een grote liefde voor deze gemeenschap, want Grimbergen had jouw hart al lang gestolen", aldus Goossens. "Heel veel mensen kwamen naar jou met hun zorgen, hun vragen of om hun vriendschap met je te delen. Zoals iemand het deze week verwoorde: Grimbergen verliest met Gereon een markant figuur, maar wint met hem een hemels voorspreker."