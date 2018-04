Man verdient 7.600 euro met cannabishandel 25 april 2018

Een 26-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur voor drugsdealen. De politie stelde in februari 2016 op basis van een tip een onderzoek in. Uit telefonieonderzoek bleek dat de man actief reclame maakte voor zijn cannabishandeltje, waarbij hij ook occasioneel cocaïne aanbood. "Ik was zelf een zware gebruiker en had het geld nodig", klonk het voor de rechter. Uiteindelijk dealde de man zo'n 2 jaar, goed voor 7.600 euro winst. Dit bedrag werd verbeurd verklaard.





(WHW)