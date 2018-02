Man gooit bord in gezicht van kleine zus 22 februari 2018

Een twintiger uit Grimbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor geweld tegen zijn minderjarige zus. De man kreeg het tijdens het avondmaal aan de stok met zijn zus. De ruzie escaleerde al snel en plots sloeg hij met zijn bord pal in haar gezicht. Bovendien brak het bord bij de aanraking met haar gezicht waardoor ze snijwonden opliep. "Ik wilde haar niet verwonden", verdedigde hij zich tegen de politie. De rechter achtte hem niettemin schuldig. "Het is mogelijk dat hij haar geen pijn wilde doen, maar door met een bord te slaan moest hij geweten hebben dat zijn zus verwond zou kunnen worden. Zo ga je niet om met je zus", klonk het in het vonnis. Indien hij de werkstraf niet uitvoert binnen het jaar wacht hem een vervangende gevangenisstraf van 6 maanden. (WHW)