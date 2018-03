Man dealt 2 jaar lang cannabis 30 maart 2018

Een 26-jarige man uit Grimbergen riskeert een celstraf van 2 jaar, waarvan een deel met uitstel, voor het dealen van drugs. De politie stelde in februari 2016 op basis van een anonieme tip een onderzoek in tegen de man. Uit telefonie-onderzoek bleek dat de man actief reclame maakte voor zijn cannabishandeltje, waarbij hij ook occasioneel cocaïne aanbood. "Ik was zelf een zware gebruiker en had het geld nodig om in mijn levensonderhoud te voorzien", klonk het voor de rechter. Uiteindelijk dealde de man zo'n 2 jaar. Het parket vraagt de verbeurdverklaring van 25.460 euro. De verdediging stelt dat hij in de praktijk 'slechts' 6.000 euro winst maakte. Uitspraak op 26 april.





(WHW)