Man bekent misbruik minderjarige meisjes WHW

21 december 2018

16u39 0 Grimbergen Een 24-jarige man uit Dendermonde is opgepakt op verdenking van het seksueel misbruik van minstens drie minderjarigen. De onderzoeksrechter heeft hem ondertussen na verhoor aangehouden.

De man hield zich op in de buurt van scholen in de rand rond Brussel. Daar versierde hij jonge, vaak kwetsbare meisjes. Vervolgens domineerde en controleerde hij zijn ‘veroveringen’ op een extreme manier. Eén van de slachtoffers diende een klacht in, waarna twee andere meisjes geïdentificeerd konden worden - alle drie tussen de 14 en 16 jaar. De speurders vrezen dat de twintiger nog veel meer slachtoffers gemaakt heeft. Toen hij gisteren opgepakt werd, was dat aan een school in Grimbergen. De man geeft toe in de fout te zijn gegaan.