Mamoeters begraven hun jeugdhuis NOG EEN LAATSTE GENERATIEOVERSCHRIJDEND FEESTJE DIMITRI BERLANGER

24 mei 2018

02u34 0 Grimbergen De Grimbergse jeugd van weleer neemt zaterdag in stijl afscheid van het roemruchte jeugdhuis Mamoet. Het pand wordt binnenkort afgebroken en zo komt definitief een einde aan wat voor vele generaties dé ontmoetingsplaats in hun jonge jaren was.

Jeugdhuis Mamoet werd eind jaren 80 opgericht door een aantal vrienden - onafhankelijk en zonder subsidies. Toen café de Grimlach failliet ging, namen ze de zaak over en maakten ze er een jeugdhuis van. De naam 'Mamoet', die kwam er omdat het volgens hen wel 'sterk' klonk. Meer dan twintig jaar lang hebben Grimbergse jongeren er getapt, gepoetst, optredens georganiseerd en onvergetelijke momenten beleefd. Er werden vriendschappen voor het leven gesmeed.





De 'Last Mamoet Party' komt er dan ook dankzij een samenwerking tussen verschillende generaties Grimbergenaren. "We zien het als een uit de hand gelopen koffietafel", zegt Ward Cornelissen, één van de drijvende krachten achter het project. "We gaan jeugdhuis Mamoet met dit laatste feestje begraven, maar we hopen wel op een verrijzenis." De opbrengst van het afscheidsfeest wordt dan ook geschonken aan een nieuw jongerenproject, dat later nog bekendgemaakt zal worden. "We willen de erfenis van Mamoet bewust besteden aan een project dat de Grimbergse jeugd de kans geeft om elkaar te blijven ontmoeten in het centrum van het dorp."





Koffietafel

De laatste Mamoet-avond begint op zaterdag 26 mei om 20 uur in zaal Fenikshof met een koffietafel. "Maar dan wel met hapjes en een gratis vat bier", klinkt het. "Er zullen doorlopend foto's uit het verleden geprojecteerd worden, net als een verzameling van spullen uit de tijd van toen - afkomstig uit privécollecties van ex-Mamoeters. Drie dj's van verschillende generaties zullen er vervolgens een onvergetelijke afscheidsparty van maken." Speciaal voor dit afscheid heeft de organisatie ook een origineel Mamoet-shirt laten maken, alsook een fotoboek met honderden beelden en tientallen quotes die ex-Mamoeters op de website konden posten.





Het pand van de voormalige Mamoet, dat al jaren leegstaat, is eigendom van de gemeente en zal net als twee aangrenzende woningen afgebroken worden. De gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer willen immers het onoverzichtelijke kruispunt van de Rijkenhoekstraat en de Vilvoordsesteenweg opnieuw aanleggen.





Meer informatie op www.mamoet.be.