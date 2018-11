Luc De Munck wint Scriptieprijs Freya De Coster

25 november 2018

16u59 0 Grimbergen Historicus Luc De Munck is de laureaat van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog. Hij ontving de prijs voor zijn onderzoek dat nieuw licht werpt op de inzet van Belgische verpleegsters tijdens WOI.

De 62-jarige archivaris op rust uit Grimbergen schreef een scriptie waarin hij een aantal stereotype denkbeelden over Belgische verpleegsters tijdens de oorlog onder de loep nam. “Er wordt vaak beweerd dat er tijdens de oorlog amper tot geen Belgische verpleegsters actief waren. De soldaten zouden vooral door buitenlandse verpleegsters zijn verzorgd, maar dat klopt niet”, zegt De Munck.

Door in de archieven van verpleegstersopleidingen te duiken kon hij achterhalen dat er voor en tijdens de oorlog meer dan 6.000 verpleegsters werden opgeleid in ons land. Daarvan zijn er minstens zo’n 800 in de fronthospitalen beland.

De Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog is een initiatief van vzw Scriptie en het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid. Het is de tweede editie van de prijs