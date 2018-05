Lintbos centraal op 'Dag van het Park' 24 mei 2018

02u34 0 Grimbergen Grimbergen neemt komende zondag opnieuw deel aan de 'Dag van het Park'. Deze keer staat het Lintbos centraal.

Het Lintbos bestaat intussen zeventien jaar en telt verschillende inheemse boomsoorten en struiken. Reeën, maar ook (roof)vogels hebben het er naar hun zin.





Komende zondag zijn er geleide wandelingen om 14 uur, 14.30 uur en 15 uur. Er staat ook een bezoek gepland aan de kalibreerschijf uit 1941. Op deze goed bewaarde constructie werden tijdens de oorlog de kompassen van de Duitse vliegtuigen bijgesteld.





Aan het einde van de wandelingen, die twee uur duren, biedt de gemeente een drankje aan. De deelnemers ontvangen ook de nieuwe Lintbosfolder. Plaats van afspraak is de parking aan de Diegemput, via café In de Veldkant. (DBS)