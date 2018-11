Lift werkt na maand weer (maar voor hoe lang?) Bewoners appartementsblok in wijk Borgt klagen over betreurenswaardige staat Dimitri Berlanger

06 november 2018

19u06 3 Grimbergen In de wijk Borgt is de lift van een appartementsblok na een maand eindelijk opnieuw in gebruik. Bewoners die slecht op de been zijn, zaten daardoor letterlijk opgesloten. “Eindelijk kunnen we weer vlot naar buiten. Hopelijk blijft de lift deze keer langer dan twee maanden functioneren.”

De voorbije weken was het kommer en kwel voor de bewoners van vooral de bovenste etages in de appartementsblok in de Verbindingsweg. Al sinds 10 oktober was de lift er kapot. Dinsdag werd een en ander door sociale huisvestingsmaatschappij Providentia in orde gebracht. Vooral voor oudere en zorgbehoevende mensen is het de afgelopen maand zwaar geweest.

Vast in de lift

Jeannine Mundele (21) van de vijfde verdieping is alvast opgelucht. “Ik ben dan wel nog jong, maar om met je boodschappen telkens al die trappen te doen: niet evident. Ook als je iets vergeten was, moest je telkens naar beneden via de trap én terug naar boven. Ik zat ook al eens vast in de lift. Die weigerde de afgelopen jaren vaker dienst. Op 10 oktober werd de lift buiten werking gesteld. Sindsdien gebeurde er gewoon niets. En dat in een gebouw waar vooral gezinnen met jonge kinderen en senioren die minder goed te been zijn wonen.”

Een van hen is Erna (62) die zich alleen met een rollator kan verplaatsen. Trappen doen is uitgesloten. Hoewel ze dringen onderzoeken moest ondergaan in het ziekenhuis, werden die allemaal uitgesteld, omdat ze niet meer uit het appartement geraakte. Ook een 80-jarige buurvrouw die geen trappen kan doen, moest een beroep doen op buren en kennissen om boodschappen te brengen.

Sinds maandagochtend werkt de lift weer. “De vraag is hoe lang dat ding het deze keer zal uithouden”, vervolgt Jeannine. “Het voorbije jaar was hij elke twee maanden buiten dienst.” Volgens Jeannine en de andere bewoners zijn er nog heel wat meer problemen in het gebouw, dat al dateert uit de jaren ‘60. “Het loopt mis met het volledige onderhoud. Senioren poetsen hier de gangen en de trappen, ook al is dat hun taak niet. Sloten zijn stuk waardoor hangjongeren binnen geraken en het hier bont maken. Hier wonen 60 gezinnen. Dit is gewoon niet meer geschikt als woonsituatie...”

Opknapbeurt nodig

Alex Heyvaert van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia is niet onder de indruk van de klachten. “Of die lift echt zo vaak defect is, weet ik niet. Daarvoor moet ik attesten opvragen… Dat het herstel nu zo lang geduurd heeft had puur met technische redenen te maken (een onderdeel moest speciaal gemaakt worden omdat het zo’n oude lift is, red.).”

Wat de andere klachten betreft, heeft Heyvaert zijn bedenkingen. “Zo zou de onderhoudsfirma niet voldoen. Maar tegelijk zijn er bewoners tien minuten na het poetsen al op stap met druipende vuilzakken. Sloten die stuk zijn, laten we meteen herstellen. Maar een uur later zijn die vaak alweer stuk. Bewoners laten vaak zelf de buitendeur openstaan. Dan moet je niet versteld staan dat er vandalisme is.”

Heyvaert geeft wel toe dat het gebouw een opknapbeurt kan gebruiken. “Het is tijd om het pand de komende jaren opnieuw onder handen te nemen, maar daarvoor moet eerst wel wettelijke procedures doorlopen worden.”