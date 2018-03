Lenteschoonmaak levert weer pak zwerfvuil op 26 maart 2018

02u28 1 Grimbergen Grimbergen heeft voor de zevende keer deelgenomen aan de Vlaamse Grote Lenteschoonmaak. Vorige week trokken de Grimbergse scholen er al op uit om hun schoolomgeving zwerfvuilvrij te maken.

Zaterdag mobiliseerde de gemeente zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, wijkcomités en politieke mandatarissen om overal in de gemeente op te ruimen. De gemeente zorgde voor gratis handschoenen, grijpers, vuilniszakken en fluohesjes. Ook hockeyclub Merode engageerde zich. De vrijwilligers haalden een tiental zakken op op een tweetal uur tijd. "Het was confronterend", klonk het achteraf. Na afloop van de opruimactie was er in de raadzaal van het gemeentehuis een bedankingsreceptie met een hapje en een drankje voor de deelnemers.





Hoeveel zakken met zwerfvuil er in totaal werden opgehaald in Grimbergen was gisteren nog niet bekend.





