Lentemarkt met 70 kraampjes DBS

14 februari 2019

11u36 0 Grimbergen Het gemeentebestuur organiseert op zondag 28 april in samenwerking met de Grimbergse handelaars voor de vijfde keer een Lentemarkt.

Grimbergen centrum zal omgetoverd worden tot een bruisende markt met meer dan 70 kraampjes. Je kan er kennismaken met alles wat de handelaars te bieden hebben. Daarnaast is er heel wat animatie voorzien. Handelaars die willen deelnemen kunnen contact opnemen via katrien.vanaken@grimbergen.be of 02/260.12.92.