Leerlingen ruilen schoolgerief in speciale kast 04 september 2018

02u36 0

Terug naar school en dan start de zoektocht naar stiften, een geodriehoek, mappen, boeken, en ga zo maar door. Grimbergen biedt gezinnen nu een duurzame oplossing met een ruilkast. "Mensen die nog goed bruikbaar schoolgerief hebben, plaatsen dit in de ruilkast. Daarna kunnen ouders met hun kinderen het gepaste materiaal uitkiezen", licht OCMW-voorzitter Trui Olbrechts (CD&V), het concept toe.





"Deze ruilactie is een fantastisch initiatief", vertelt Greet, die mama is van twee schoolgaande kinderen, "Want schoolgerief kopen is een serieuze hap uit het budget. Tegelijk redden we zo een heleboel spullen van de afvalberg."





De zomerafsluiting 'Verleg je grens' vormde een geschikt moment om te starten de ruilkastactie. Zaterdag stond de ruilkast ook op de jaarmarkt. Nu kan je tot 15 september terecht aan het cultuurcentrum in Strombeek-Bever. In september kan je het schoolmateriaal ook inleveren of komen uitzoeken bij het 'Huis van het Kind' (Verbeytstraat 3 in Strombeek-Bever) tijdens de openingsuren van de spelotheek of de opvoedingswinkel.





De ruilkastactie is een initiatief van de gemeente Grimbergen, het OCMW samen met het Huis van het Kind. "Na de schoolgeriefactie willen we de ruilkast verder inzetten als sinterklaaskast of voor de eindejaarsfeesten", laat jeugdschepen Kirsten Hoefs (CD&V) nog weten. (DBS)