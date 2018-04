Leen geeft les aan kinderen uit sloppenwijk 11 april 2018

02u30 0

Leen Van den Wijngaert (20) uit Humbeek, derdejaarsstudent Lager onderwijs aan hogeschool Odisee, Campus Brussel, is zopas vertrokken op een wel heel bijzonder buitenlands avontuur. Voor haar opleiding loopt ze namelijk stage in Zuid-Afrika. "Ik vertrek voor drie maanden op buitenlandse stage in Port Elizabeth. Ik zal er lesgeven aan de lagereschoolkinderen in de Heatherbank Primary School, en dan in het bijzonder aan de kinderen uit de sloppenwijk Walmer Township. Ik kijk enorm uit naar deze ongetwijfeld boeiende stagemaanden."





(DBS)