Landelijke Gilde viert Oogstfeesten 25 augustus 2018

De Landelijke Gilde van de Verbrande Brug vierde zopas haar jaarlijkse Oogstfeesten met barbecue en varken aan 't spit à volonté. Ook de flitsmobiel was aanwezig zodat de aanwezigen een originele foto konden laten maken. "Wij zijn een vereniging voor en door mensen met een hart voor het platte land", zegt Jan De Kinder. "Zowel jong als oud is welkom. Samenhorigheid en respect voor het landelijke staan bovenaan in ons vaandel. Onze gilde organiseert jaarlijks een teerfeest, een fietstocht, een dauw- en gezinswandeling, varken aan 't spit, een Halloween-event en diverse tuinopleidingen. Leden ontvangen gratis het ledenblad 'Buiten' en het plattelandsblad 'Nest'."





(DBS)