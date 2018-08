Landelijke Gilde houdt Oogstfeesten 11 augustus 2018

De Landelijke Gilde van de Verbrande Brug organiseert op zondag haar jaarlijkse Oogstfeesten met barbecue en varken aan 't spit à volonté. Dit jaar is hun flitsmobiel aanwezig waar je een originele foto kan laten maken. Iedereen is welkom van 11.30 tot 15 uur in de parochiezaal en de schoolomgeving. Hou er wel rekening mee dat wegens rioleringswerken, de toegang voor auto's beperkt is. Je kan er enkel geraken via de Industrieweg en Verbrandebrugsesteenweg. (DBS)