Landbouwer is jaarlijkse opkuis op veld langs ring kotsbeu: “En dan ben ík de ‘vuile’ boer die de natuur geweld aandoet...” Dimitri Berlanger

26 februari 2019

15u54 0 Grimbergen Landbouwer Frank Van den Eynde uit Brussegem is de jaarlijkse opkuis van het zwerfvuil op zijn veld langs de ring in Strombeek-Bever kotsbeu. “Elk jaar na de winter moet ik hier met twee man alle vuiligheid die automobilisten uit hun wagen gooien komen oprapen. En dan nog zijn er die durven zeggen dat ík een vuile boer ben die de natuur geweld aandoet...”

Frank Van den Eynde heeft een stuk grond van zo’n 34 hectare naast de aansluiting van de A12 met de buitenring in Strombeek-Bever, net voor de afrit Wemmel. “Op het eerste gedeelte ligt mijn grond 10 meter boven de snelweg, achter een hoge berm, maar verderop achter de helling ligt het veld twee meter lager dan de rijbaan. Het is blijkbaar een aanlokkelijke plek om alles naar buiten te kieperen”, zegt Van den Eynde. “Elk jaar mag ik aan het einde van de winter met twee man aan de slag om alles proper te maken voor ik die velden kan bewerken en er aardappelen kan planten. Het ligt er steevast bezaaid met blikjes, lege flesjes, papier en plastic. Het is een smerige boel. We gooien alles dan in in de laadbak van de bulldozer. En elk jaar herhaalt dat scenario zich.”

Meerdere storten

De gronden liggen dan ook in een uithoek van de gemeente. Ook de Timmermansstraat die erop uitgeeft, is sluikstortgevoelig door de afgelegen ligging. Terwijl hij op weg was om zijn eigen opkuis te doen, stootte Van den Eynde nog op een groter sluikstort. “Daar kijk ik niet meer van op”, zegt hij terwijl hij meteen wel de politie belt. “Vroeger was het hier wekelijks prijs. Nu gebruiken ze zo’n sluikstortcamera en is het toch wel wat afgenomen.”

Maar het zwerfvuil op zijn eigen gronden, die hij sinds 2010 bewerkt, neemt allesbehalve af. “De opkuis is ook nog maar het halve werk. Daarna moet ik ook nog eens mooie woorden geven om dat afval naar het containerpark te mogen brengen. Als dat niet kan, zit ik er thuis mee en moet ik het naar afvalverwerkers als STAR Recycling of De Meuter brengen. Het is dan ook nog gemengd afval. Da’s goed voor 200 euro per 1.000 kg.”

Deze keer leek Van den Eynde aanvankelijk ‘geluk’ te hebben. “Ik mag het vuil gratis storten op het containerpark aan de Humbeeksesteenweg in Grimbergen”, zegt hij na een telefoontje naar de gemeente. “Ik moest dan wel mijn notariële akte meebrengen om te bewijzen dat ik die grond effectief bezit. Kan je dat nu geloven?!?”

Toch was de kous daarmee nog niet af, want uiteindelijk mocht de landbouwer het containerpark toch niet in. “Ik moet het afval eerste zelf sorteren”, zegt hij. “Alles ligt uiteraard door mekaar: glas, plastic, hout. Maar er is geen kilogram van mij bij. Moet ik dit nu ook gaan dumpen langs de straat?”

Geen onbekende

De landbouwer is overigens allesbehalve een onbekende voor de gemeente. Hij lag de voorbije jaren in de clinch met het gemeentebestuur omwille van een uit de kluiten gewassen tractorsluis op de Oostvaartdijk die niet naar zijn zin was. Van den Eynde moest door een betonblok steeds 1,3 km omrijden om op zijn akker te geraken. Uiteindelijk kreeg hij zijn gelijk voor de rechter en werd de weg opengesteld. De gemeente is wel nog in beroep gegaan maar die procedure is nog hangende.