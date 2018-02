Laatste broodjes over toonbank in de Smos-ster 20 februari 2018

02u29 0 Grimbergen De Grimbergenaren moeten het voortaan zonder de lekkere broodjes van de populaire broodjeszaak de Smos-ster op de Brusselsesteenweg stellen. Zaakvoerster Gracienne Pirey (58) die er al 14 jaar werkte samen met dochter Melissa De Valck (32) heeft zopas de deuren definitief gesloten.

"Het werd gewoon te veel voor mij", vertelt Gracienne. "De stress en de druk waren te groot geworden. Elke dag vroeg opstaan om 5 uur en dan doorwerken tot minimum half vier... Ik word nu 59. Het is tijd om nog wat te genieten van het leven. Mijn dochter is intussen al elders aan het werk. Zij heeft een hele carrière-switch gemaakt. Ze zag het ook niet zitten om de zaak met iemand anders voort te zetten." Aan de populariteit van de zaak lag het alleszins niet. De sociale media puilden uit en ook de uitbaters kregen heel wat persoonlijke reacties. Klanten kwamen de laatste week nog speciaal eens langs om nog éénmaal een lekker broodje of hamburger te eten. Die laatste was bijzonder populair bij de schoolgaande jeugd. De zaak lag dan ook vlak tegenover het Atheneum.





(DBS)