Kyotomobiel telkens één week in drie wijken DBS

26 februari 2019

17u52 0 Grimbergen Inwoners van Grimbergen kunnen dit voorjaar opnieuw gratis energieadvies bekomen in de Kyotomobiel.

Die staat eerst tijdens de week van 4 tot 8 maart aan het Cultuurcentrum in Strombeek-Bever, waarna de Kyotomobiel van 11 tot 15 maart een centrale plaats krijgt in de Achtbundersstraat. In de week van 18 tot 22 maart is er een plaats voorzien aan de kerk in Humbeek.

Net zoals vorige keer valt de Kyotomobiel vrij te bezoeken op woensdag en vrijdag van 12 tot 15.30 uur, en op donderdag van 15.30 tot 19 uur.

Het concept van de Kyotomobiel is nog niet veranderd. In de opvallende mobilhome zit een energiedeskundige klaar om gratis advies te verlenen over duurzaam wonen en energie besparen. Wie plannen heeft zijn of haar dak, muren, ramen of verwarmingsketel te renoveren, wordt geholpen van a tot z. Bij de woonconsulent op het gemeentehuis kunnen inwoners nadien terecht voor alle mogelijke informatie over onder meer beschikbare premies en subsidies, de voordelige Vlaamse energielening en de groepsaankopen van de provincie.