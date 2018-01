Kyotomobiel komt terug 02u44 0

De Kyotomobiel van 3Wplus, het gemeentebestuur en de provincie komt in het voorjaar van 2018 opnieuw naar Grimbergen. In de Kyotomobiel zit een energiedeskundige klaar om gratis al uw vragen over energie besparen, isoleren en alternatieve energie te beantwoorden. Voor slechts 40 euro voert die deskundige een gedetailleerde energieaudit van uw woning uit. Om energie-investeringen betaalbaar te houden, geeft de woonconsulent alle nodige informatie over onder meer premies. Van 22 tot 26 januari strijkt de Kyotomobiel neer in het Abtsdal (Koraalstraat), van 29 januari tot 2 februari in de Gaston Devoswijk en Verbrande Brug (parking sporthal Verbrande Brug) en van 5 februari tot 9 februari in Zonneveld (Beukendreef). Tussen 12 februari en 23 maart kan je terecht aan cultuurcentrum Strombeek-Bever en aan de Sint-Rumolduskerk Humbeek. De Kyotomobiel is vrij toegankelijk op woensdag en vrijdag van 12 tot 15.30 uur en op donderdag van 15.30 tot 19 uur. Info via kyotoindewijk@3wplus.be of 0488 55 98 55. (DBS)