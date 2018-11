KWB steunt Den Diepen Boomgaard DBS

07 november 2018

13u27 0 Grimbergen Bioboerderij en sociale werkplaats Den Diepen Boomgaard heeft een cheque van 505 euro in ontvangst mogen nemen op het jaarlijkse ledenfeestje van KWB Grimbergen.

Elk jaar kiest KWB Grimbergen een goed doel waarvoor ze gedurende heel hun werkjaar bij diverse activiteiten telkens per deelnemer 1 euro bijdrage afstaan. Dit jaar werd gekozen voor Den Diepen Boomgaard vzw. “Deze steun zal mede geïnvesteerd worden in de renovatiewerken aan de bureauruimte die eerstdaags bij Den Diepen Boomgaard van start zullen gaan”, zegt coördinator Sara Heyvaert van Den Diepen Boomgaard. “Alle kleintjes maken samen een groot geheel en de erkenning die we op deze manier van een goed verankerde vereniging als KWB Grimbergen krijgen is goud waard.”

In 2019 zal de KWB- steun overigens uitgaan naar “Over-Hoop”, een organisatie die jonge verkeersslachtoffers met een niet-aangeboren hersenletsel enkele malen per jaar op een leuke manier samenbrengt.