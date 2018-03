KSC Grimbergen weert heetgebakerde ouders VOETBALCLUB KOMT MET ACTIEPLAN NA INCIDENT TIJDENS JEUGDTORNOOI DIMITRI BERLANGER

02u48 0 Grimbergen Voetbalclub KSC Grimbergen neemt ingrijpende maatregelen na het incident eind vorig jaar tijdens een jeugdtornooi. Daarbij liep een discussie tussen de ouders van twee ploegen - onder het oog van de spelertjes - volledig uit de hand met verbale en ei zo na ook fysieke agressie tot gevolg.

Tijdens de wedstrijd tussen KSC Grimbergen en FC Dender in december vorig jaar liep het helemaal mis. Het kwam tot hevige discussies tussen de ouders van de voetballertjes die op een gegeven moment zelfs op fysieke agressie dreigden uit te draaien. Het incident zou geëscaleerd zijn nadat de trainers van beide ploegen met elkaar in de clinch gingen. KSC Grimbergen, dat het tornooi ook organiseerde, besliste uiteindelijk om haar eigen team te diskwalificeren.





De club liet echter meteen verstaan dat het daar niet zou bij blijven en dat er een actieplan zou komen. "Het clubbestuur en management worden namelijk tot op vandaag nog steeds aangesproken over dit spijtige incident", zegt jeugdvoorzitter Alain Roosens. "Het is duidelijk dat we allen uit dit voorval kunnen leren. Fair play op en rond het veld is een onderwerp dat, nog meer dan vroeger, voor de club een topprioriteit zal zijn."





Trainer ontslagen

Er werd meteen een intern onderzoek gevoerd onder leiding van de ombudsman van de club en kort na Nieuwjaar volgde al een onderhoud met de betrokken oudergroep om hen de maatregelen en acties, waartoe beslist werd, te kaderen. Die waren dan ook niet min. "Er is beslist om enerzijds de samenwerking met de betrokken trainer te beëindigen en anderzijds ook om enkele betrokken ouders de toegang tot de club te ontzeggen. De terreinen en de ruimte er rond zijn ook niet meer toegankelijk voor (groot)ouders tijdens de woensdag- en vrijdagtraining voor de onderbouw (U5 tot en met U9). De trainingen kunnen natuurlijk wel gevolgd worden vanuit de kantine."





De club zal de komende maanden ook een gastspreker uitnodigen van 'High5ouder', een initiatief van de Vlaamse Voetbalfederatie om voetbal(groot)ouders te ondersteunen hoe ze best hun kind coachen.





Tenslotte zal op het volgende indoortornooi gespeeld worden zonder rangschikking, noch finaleplaatsen.





"We wensen nog te beklemtonen dat de U8-spelertjes niets te verwijten valt", aldus nog Roosens. "Wat voor hen een leuke voetbalnamiddag moest worden, is jammer genoeg anders verlopen. We hebben hen persoonlijk bedankt voor de serene en volwassen manier waarop ze met de situatie zijn omgegaan en hun verdiende medailles alsnog overhandigd."