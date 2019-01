Kruispunt Grimbergsesteenweg twee maanden dicht DBS

09 januari 2019

11u10 0 Grimbergen Het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever wordt vanaf 15 januari terug afgesloten voor alle verkeer. De nodige omleidingen worden voorzien.

De werken werden op die plaats enkele maanden geleden stilgelegd wegens technische problemen. Ondertussen zijn die verholpen, waardoor de aannemer nu weer verder kan werken.

Het verkeer komende van Grimbergen zal moeten omrijden via de Meisestraat, de Van Der Nootstraat en de de Villegas de Clercampsstraat. Het verkeer rijdende in de richting van Grimbergen dient om te rijden via de Hendrik Drapsstraat, de de Burtinstraat, de Oude Mechelsestraat en Potaarde.

In de Grimbergsesteenweg, ter hoogte van de Sint-Jozefsschool, wordt een ‘Kiss & Ride’-zone ingericht om ouders de mogelijkheid te geven hun kinderen veilig af te zetten. Om dit verkeer in goede banen te leiden wordt in de Meisestraat een parkeervrije zone voorzien zodat autobestuurders vlot aan en af kunnen rijden naar de ‘Kiss & Ride’-zone.

Onder het kruispunt wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De werken zullen een tweetal maanden duren.

Sinds maart 2018 zijn er grote infrastructuurwerken aan de gang in het centrum van Strombeek-Bever. De afgelopen maanden werd in de Kloosterstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en op het Sint-Amandsplein een bufferbekken.

Bijkomende informatie over de werken is te vinden op www.grimbergen.be.