Koor brengt ode aan ereburger Vic Nees 10 maart 2018

02u43 0

Koor Musa Horti brengt een ode aan koorcomponist en ereburger Vic Nees op 28 maart om 20.30 uur in de abdijkerk. Nees overleed inmiddels vijf jaar geleden. Het centrale werk van de avond, zijn 'Concerto per la beata Virgine', wordt omringd door werk van binnen- en buitenlandse collega's én door nieuw werk van Rudi Tas, speciaal geschreven voor dit concert. De muziek wordt verder aangevuld met pakkende getuigenissen van mensen die enerzijds bewondering hebben voor zijn werk én voor de mens Vic Nees, maar anderzijds ook beïnvloed zijn door zijn muziek. Grimbergenaar Vic Nees wordt beschouwd als een van de belangrijkste koorcomponisten van de laatste 50 jaar. Lange tijd was hij verbonden aan de Belgische Radio en Televisie, eerst als producer voor koormuziek en later als dirigent van het Vlaams Radio Koor. Meer info op website van CC Strombeek. (DBS)