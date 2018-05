Koffie ingeruild voor bedrijven en recreatie GEMEENTE WIL ONDERNEMERS OP DOUWE EGBERTSSITE DIMITRI BERLANGER

15 mei 2018

02u49 0 Grimbergen De gemeente wil de Douwe Egbertssite aan de A12 een nieuwe invulling geven. Het moet een bedrijvencentrum worden waar ondernemers, bedrijven en activiteiten onderdak vinden. "Een pure industriële activiteit is niet meer realistisch", zegt burgemeester Marleen Mertens.

Op 15 september 2016 kondigde het bedrijf de intentie aan om de koffieproductie in Grimbergen stop te zetten. Er werkten op dat moment 464 personen, van wie er uiteindelijk begin 2017 274 zijn ontslagen. De overige 190 werknemers zijn bedienden die op een andere locatie gehuisvest worden.





Vandaag staat de site naast de A12 te koop. "Enkel de kantoorruimte wordt momenteel nog door Douwe Egberts gebruikt voor hun administratieve en commerciële diensten. Zij zouden in oktober verhuizen", zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V).





De gemeente is nu al begonnen met de voorbereidingen van het post-Douwe Egberts tijdperk. Daarvoor moet er ruimtelijk een en ander aangepast worden. De gemeente wil voor het bedrijfsterrein vlak bij de A12 een nieuwe hedendaagse reconversie toelaten. Daarvoor moet er wel een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden. "Het huidige BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) laat momenteel enkel zuiver industriële activiteit op die plek toe", legt Mertens uit. "Maar dat is niet meer haalbaar in de huidige economische realiteit. Een nieuwe koffiebranderij of iets van die strekking is niet meer haalbaar. Er is geen vraag naar dat soort terreinen. We zien dan ook eerder heil in een bedrijvensite waar verschillende ondernemers, bedrijven en activiteiten van verschillende grootte onderdak kunnen vinden."





Speeltuin en fitness

Ook een deel recreatieve activiteiten zijn een optie zoals een indoor speeltuin en een fitness. Zo zou de 'toren' (circa 30 meter hoog) op het terrein hergebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld muurklimmen of als klimtoren in een speeltuin.





De gemeente heeft alvast een start- en procesnota goedgekeurd in voorbereiding van het nieuwe RUP. Het college van burgemeester en schepenen organiseert hierover een raadpleging van de bevolking. De documenten liggen 60 dagen lang, van 18 mei tot 16 juli, ter inzage en zijn ook raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Op woensdag 23 mei wordt van 19 tot 21 uur ook nog een participatiemoment georganiseerd in de bijzaal van de raadzaal van het gemeentehuis.