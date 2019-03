Knuffelweg en schoolstraat aan basisschool Prinsenhof DBS

12 maart 2019

11u27 0 Grimbergen De gemeente neemt aantal verkeersveilige maatregelen met het oog op de werken die aan de voorzijde van vrije basisschool Prinsenhof van start gaan. Er komt een ‘knuffelweg’ en aan de achterkant wordt een schoolstraat ingericht.

Op vrijdag 15 maart starten de grondige renovatiewerken aan de hoofdingang van het Prinsenhof. Deze zullen ongeveer één jaar duren en zullen geen impact hebben op de lessen. De ‘kiss&ride’-zone aan de voorzijde zal wel voor lange tijd onbruikbaar zijn.

Daarom heeft de gemeente een aangepast verkeersplan uitgewerkt. “We hebben een nieuwe ‘knuffelweg’ ingericht vlak voor het oude gemeentehuis”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Zodoende kunnen de kinderen op een veilige manier, achter een pad van nadarhekken, de school binnen gaan. Deze afsluiting zal behouden blijven tot het einde van de werken.”

Omdat de toegang via de achterzijde in de Herman de Grimberghelaan, nu ook meer zal gebruikt worden, werden ook hier aanpassingen gedaan om de veiligheid te verhogen. “Hier wordt ’s ochtends van 8 tot 8.45 uur. en ’s namiddags van 14 tot 15.45 uur (woensdag van 8 tot 12.45 uur) de straat afgesloten. “Op deze manier kunnen ouders hun kinderen veilig afzetten voor de schoolstraat en dan doorrijden. De school zal zowel aan de voorkant als aan de achterkant toezichters voorzien. De politie zal ook regelmatig toezicht doen en daar waar nodig beboeten in functie van de veiligheid van de kinderen. De gemeente vraagt de ouders dan ook om hun auto’s correct te parkeren. Wie een parkeerplaats zoekt in de buurt van de school kan hiervoor terecht in de omliggende straten, voor het gemeentehuis en tevens op de parking van de sporthal in de Pastoor Woutersstraat.” Mogelijk wordt de ‘schoolstraat’ daarna een definitief gegeven als de ingreep positief geëvalueerd wordt.

Roosen voegt nog toe dat in het ganse gebied tussen de Prinsenstraat en de Sint-Servaesstraat (Nassaulaan, Platanenlaan en Vlierboomlaan) een zone 30 worden ingericht. Dit allemaal in het kader van het beleidsaccent ‘Veilig naar school’.