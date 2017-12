Knuffelhond Balou is lieveling van rusthuis Ter Biest 02u34 0 Foto Baert Marc Balou wordt elke donderdag hartelijk onthaald in Ter Biest. Grimbergen De bewoners van woonzorgcentrum Ter Biest tellen al af naar donderdag, want dan komt Balou. De schattige knuffelhond heeft zich ontpopt tot de lieveling van de bewoners.

Balou is een Spaanse waterhond, een puppy van drie maanden die bij een jong gezin in Beigem woont. Hij komt één keer per week naar Ter Biest. Dan knuffelt hij met de bewoners, is aanwezig bij de activiteiten, gaat de senioren die dit wensen op de kamer bezoeken en hen 'ophalen'.





"Hé Balou, kom eens hier", wenkt bewoonster Anna. "Ja, ik zie graag dieren. Thuis heb ik altijd een hond gehad. Het is zo fijn dat we op donderdag kunnen genieten van Balou. Het is een schat, echt een knuffelbeer. Voor mij mag hij alle dagen komen."





"De baasjes van Balou hadden de intentie om met hem 'vrijwilligerswerk' te doen als knuffelhond bij ouderen of kinderen", vertelt directeur Leen Vandentroost. "En wij dachten al een tijdje aan een hond voor ons woonzorgcentrum, voor onze bewoners. De kennismakingsdag was een groot succes. Het klikte meteen. Hij tovert een glimlach op het gezicht van onze bewoners."





Bovendien heeft een gezelschapsdier een positief effect op de bewoners. " Het stimuleert hen om meer te bewegen: door Balou eens te strelen of zijn balletje te gooien. Door in het balletje te knijpen, oefenen ze bovendien ook hun polsen en vingers", zegt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts. "Balou draagt zo een extra steentje bij aan het welzijn van onze bewoners."





(DBS)