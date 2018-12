Klopjacht op inbrekers DBS

09u12 0 Grimbergen In de Meerstraat is zaterdagavond ingebroken in een woning.

De politie van Grimbergen zette meteen een grote klopjacht op poten met verschillende combi’s en kreeg bijstand van de helikopter van de federale politie. Het is niet duidelijk of er effectief ook iemand werd opgepakt tijdens de klopjacht en of de daders – ze zouden met twee geweest zijn – buit hebben kunnen maken. Ook onder meer vanuit Humbeek kwam een melding van een inbraak.