Klopjacht draait op niks uit 24 maart 2018

In Grimbergen centrum heeft de politie donderdagnacht rond drie uur een klopjacht gehouden op enkele voortvluchtigen. Daarbij werd ook bijstand gevraagd van de helikopter van de federale politie. "Onze collega's van de Waals-Brabantse politiezone Maserine (La Hulpe-Lasne-Rixensart) waren betrokken in een achtervolging van een wagen op de Ring", legt korpschef Jurgen Braeckmans uit. "Die heeft om onduidelijke redenen de afrit Grimbergen genomen en is even verderop, ter hoogte van de Brusselsesteenweg en de Triohofstraat, op een betonblok gebotst. Vandaar zijn de inzittenden te voet weggevlucht en hebben wij mee helpen zoeken. Uiteindelijk echter zonder resultaat." Het is niet duidelijk wat de voortvluchtigen op hun kerfstok hadden.





(DBS)