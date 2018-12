Klimaatverandering centraal op ‘open milieuraad’ DBS

13 december 2018

12u37 0 Grimbergen In het CC Strombeek kan je op 14 december om 20 uur opnieuw terecht voor een ‘open milieuraad’.

Met de uitzonderlijk warme zomer nog in gedachten, krijgt de klimaatproblematiek meer aandacht dan ooit. Tijdens deze editie vertelt Pieter Boussemaere, docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge, over de klimaatverandering. Hij zal een lezing geven gebaseerd op zijn boeken ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ en ‘Tien klimaatacties die werken’. Wil je er graag bij zijn? Schrijf dan snel in. Deelname is gratis en je ontvangt ook een gratis exemplaar van zijn recentste boek ‘Tien klimaatacties die werken’, zolang de voorraad strekt.