Kleuters glijden De Regenboog in 04 september 2018

De leerlingen van GO! basisschool De Regenboog zijn het nieuwe schooljaar op een niet alledaagse manier gestart. "We hadden namelijk het idee opgevat om de leerlingen van de lagere school - letterlijk - het nieuwe schooljaar 'in te laten springen'", zegt directeur Christophe De Buyser. "Daarvoor werd zelfs een mini-trampoline voorzien. Uiteraard was er ook muziek om de leerlingen bij de sprong te begeleiden. De kleutertjes konden het schooljaar dan weer 'inglijden' via een glijbaan. We hebben ook een 'wensboom' waar de leerlingen van de lagere school een wens konden inhangen voor het nieuwe schooljaar."





(DBS)