Klein brandje in serviceflats 10 februari 2018

02u54 2

Het heeft donderdagavond even gebrand in het serviceflatcomplex Maalbeek langs de Brusselsesteenweg in Grimbergen. In één van de flats had een stukje hout vuur gevat doordat het te dicht bij een fornuis lag. Er was veel rookontwikkeling, waardoor de brandweer gealarmeerd werd. Op sociale media verschenen berichten dat de brandweerwagens verkeerd gereden waren door de werken op de Brusselsesteenweg, maar uiteindelijk waren ze wel snel ter plaatse. Er moest niemand geëvacueerd worden en het vuurtje was snel geblust. Er vielen ook geen gewonden. (DBS/RDK)