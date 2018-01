Klacht tegen komst Turks cultuurcentrum verworpen BUURTBEWONERS LEGGEN ZICH NIET NEER BIJ UITSPRAAK DEPUTATIE

20 januari 2018

02u36 0 Grimbergen De buren die zich verzetten tegen de komst van een Turks cultuurcentrum op de Grimbergsesteenweg komen van een kale reis thuis na een klacht bij de deputatie. De bestemmingswijziging voor het gebouw van handelspand naar cultuurcentrum werd toch ingewilligd. De buurt, die vooral verkeersoverlast en parkeerproblemen vreest, had eerder al een 300-tal bezwaarschriften ingediend. Zij stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Vzw Hicret kreeg op 22 mei van het schepencollege groen licht om haar Turks cultuurcentrum van de Villegasstraat naar de Grimbergsesteenweg te verhuizen. Een beslissing die bij de nieuwe buren niet op applaus onthaald wordt en dat uitte zich al in een 300-tal bezwaarschriften. Zij vrezen vooral verkeersoverlast en parkeerproblemen. De bewoners groepeerden zich (met de steun van oppositiepartij Vernieuwing). Meerderheidspartij Open Vld, dat het onderspit had moeten delven in het college, diende een bezwaar in bij de deputatie tegen de bestemmingswijziging. De vzw kwam intussen ook al in opspraak wegens vermeende banden met de fundamentalistische organisatie Milli Görüs.





Parkeerdruk

De deputatie heeft nu het beroep negatief beoordeeld en de bestemmingswijziging bevestigd, weliswaar onder voorwaarden. "De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar van Vlaams-Brabant gaf de bezwaarindieners nochtans eerder gelijk", zegt fractievoorzitter Bart Laeremans (Vernieuwing), namens een groot deel van de misnoegde buurtbewoners. "In haar verslag stelde ze dat een grondige aanpassing van de plannen en de aanvraag noodzakelijk is en dat ook niet voldaan is aan de gemeentelijke parkeerverordening. De parkeerdruk wordt immers afgewenteld op het openbaar domein."





Volgens Laeremans gaat de deputatie bijzonder licht over die voorwaarden heen. "Men neemt genoegen met enkele nieuwe plannen die werden voorgelegd tijdens de hoorzitting én men gaat akkoord met een 'afwijking' inzake de parkeerregels. De burgemeester had tijdens de hoorzitting gesteld dat er zeker voldoende parkeervoorzieningen in de buurt aanwezig zijn. Wij vinden dat dit absoluut niet het geval is. Daarbij werd dan verwezen naar de vroegere situatie met het ontmoetingscentrum in de Villegasstraat, maar dat kleine café was niet te vergelijken met het ruime centrum dat men hier heeft gerealiseerd", klinkt het.





"De deputatie schreef zelf in haar beslissing dat er volgens de gemeentelijke parkeerverordening minstens tien parkeerplaatsen voor wagens en 23 fietsstalplaatsen aanwezig hadden moeten zijn op het terrein van het cultuurcentrum. Maar in werkelijkheid zijn er nul parkeerplaatsen. Dit is geen afwijking meer van het gemeentelijk reglement, maar het straal negeren ervan", zegt Laeremans.





In beroep

Hij besluit dat de beslissing van de deputatie met haken en ogen aan elkaar hangt en juridisch zwak onderbouwd is. "De buurtbewoners, die via onze raadsman bezwaar hadden ingediend, hebben dan ook beslist om een beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen."