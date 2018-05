Kinderen ravotten op buitenspeeldag 17 mei 2018

Kinderen van 3 tot 12 jaar konden zich gisterenmiddag uitleven aan het cultuurcentrum tijdens de buitenspeeldag. Daar zorgden trampolines, kookworkshops, straattheater en heel wat andere activiteiten voor. Voor heel wat kinderen in Strombeek-Bever is het niet vanzelfsprekend om buiten te spelen. Heel wat gezinnen hebben geen tuin, er is weinig geschikte openbare ruimte en op straat is het vaak te onveilig door het drukke verkeer. De gemeente en het OCMW willen met de buitenspeelnamiddag dan ook alle kinderen de kans geven om eens flink te ravotten in de buitenlucht. (DBS)