Kinderen maken plezier met Playmobiel 19 juli 2018

De kinderen uit de buurt van het Vandernootpark konden zich gisteren een hele middag amuseren met de Playmobiel. Dat is een kleurrijke caravan vol spelmateriaal die in juli en augustus telkens één dag halt houdt in een straat in Grimbergen. Kinderen uit de buurt mogen er de hele dag komen spelen. Ervaren animatoren zorgen voor de nodige begeleiding met spelletjes, knutselactiviteiten en veel meer. In 2005 reed de Playmobiel voor het eerst uit. Via een mobiel speelplein wilde het gemeentebestuur vakantieactiviteiten aan huis aanbieden. De bedoeling is om kinderen tijdens de schoolvakantie de kans te geven om dicht bij huis te spelen met andere kinderen uit de buurt. Ook kinderen die om bepaalde redenen niet kunnen deelnemen aan andere vakantieactiviteiten wil het zo op een heel laagdrempelige manier bereiken. Vandaag staat de Playmobiel in de Triohofstraat in Grimbergen. (DBS)