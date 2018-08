Kerkomgeving krijgt opknapbeurt 25 augustus 2018

Het grasveld en het ereperk van de gesneuvelden naast de kerk in de wijk Verbande Brug in Grimbergen krijgt momenteel een opknapbeurt. De technische dienst van de gemeente legt er een verhard dolomieten pad en een nieuw ingezaaid gazon aan. Met deze ingrepen wil de gemeente de groenzone eenvoudiger in onderhoud maken.





