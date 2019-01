Kapotte brug bezorgt handelaars kopzorgen Vrees voor groot omzetverlies nu klanten kilometers moeten omrijden Robby Dierickx

18 januari 2019

14u40 0 Grimbergen “Zet alsjeblieft een veerpont in.” De handelaars van Humbeek hopen dat er snel een tijdelijke oplossing komt voor de brug van Humbeek-Sas, die sinds donderdag defect is nadat er een boot tegen knalde. Klanten blijven immers weg omdat het tijdens de spitsuren een uur omrijden is. De gemeente Grimbergen werkt aan een oplossing.

De brug: het was vrijdag hét gespreksonderwerp in Humbeek. Vooral bij de handelaars dan, want daags nadat een schip het wegdek van de kanaalbrug aan Humbeek-Sas ramde, voelen zij de gevolgen al. Door de aanvaring is de brug immers volledig afgesloten en dat zal vermoedelijk ook de komende vier maanden het geval zijn. Klanten die aan de overkant van het kanaal wonen, moeten een omleiding volgen via ofwel de Verbrande Brug in Grimbergen ofwel de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos. Maar op die laatste omleidingsroute wordt gewerkt, waardoor het vooral in de spitsuren bumperrijden is. “Ik woon aan de ene kant van het kanaal, maar mijn bloemenzaak ligt aan de overkant van het water”, zegt Valerie Gorgon van Ateljee Alice in Humbeek. “Voor een trip van iets meer dan een kilometer doe je er al snel een uur over tijdens de spitsuren. Normaal ga ik tijdens de middagpauze naar huis, maar dat zal nu niet meer lukken. En wat met onze leveringen? Die zullen nu ook helemaal in het honderd lopen. Om nog maar te zwijgen over onze klanten, die hier maar moeilijk geraken. De kapotte brug zal ons zeker met verlies opzadelen.”

Voor Flamur Firza van Pizzeria Al Ponto komt het voorval wel zeer ongelegen. Samen met zijn zonen opende hij een dikke week geleden zijn restaurant. “Het is sowieso al moeilijk om met een nieuwe zaak te starten, maar door de kapotte brug zullen we het extra moeilijk krijgen. Leveringen zullen nu namelijk een halfuur langer dan normaal duren.”

Veerpont

De afgesloten brug bezorgt ook Cecile Canquelain van dienstenchequebedrijf Siclean in Humbeek kopzorgen. “Sommige poetsvrouwen deden er vanochtend een uur over om bij hun klanten te geraken. Daardoor draait hun dagschema in de soep. Personeelsleden die normaal te voet naar hier komen, geraken er dan weer niet. Ik zal de komende dagen bekijken of ik hen elke dag kan ophalen en afzetten, maar dit kan ik onmogelijk vier maanden volhouden. Ik hoop dan ook dat de bevoegde instanties zo snel als mogelijk een veerpont kunnen inzetten zodat mijn poetsvrouwen hier toch nog geraken.”

Voor een trip van iets meer dan een kilometer doe je er al snel een uur over tijdens de spitsuren Valerie Gorgon van Ateljee Alice

Volgens schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) laat nv De Waterweg dinsdag weten of en wanneer er een veerpont ingezet kan worden. “Maar zelfs indien het licht op groen gezet wordt, zal het zeker nog een tweetal weken duren alvorens dat bootje vaart. Daarom zoek ik momenteel nog naar een tussentijdse oplossing. Ik denk bijvoorbeeld aan een shuttledienst via De Lijn of een private busmaatschappij. Door elke dag een paar busjes van de ene kant van het kanaal naar de andere te laten rijden, kunnen we de mensen helpen die normaal te voet of met de fiets over de brug gaan. En ook de handelaars zouden er wel bij varen. Ik hoop hier dan ook snel meer duidelijkheid over te krijgen.”