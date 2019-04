Kaartenleggers en helderzienden palmen Fenikshof in RDK

14 april 2019

15u03 0 Grimbergen In zaal Fenikshof in Grimbergen stond zondagmiddag een opvallende beurs op het programma: helderzienden, astrologen en kaartleggers stelden er hun passie voor. Aanwezigen konden er zelf demonstraties en workshops volgen. Wie thuis aan de slag wilt, kon er zelfs kaartensets en pendels kopen.

De Spiritual Lifestyle Events vinden plaats over heel Vlaanderen en de beurs hield zondag halt in Grimbergen. Er waren onder meer lezingen van mensen uit verschillende sectoren om geïnteresseerden iets bij te leren over hun passie. Onder meer lifecoaches, helderzienden en astrologen vertelden er over hun interesse. Bezoekers konden via demonstraties en workshops met hun eigen ogen waarnemen hoe iets precies in elkaar zit. Daarnaast konden geïnteresseerden er ook pendels, kaartensets en boeken over verschillende thema’s kopen zodat ze thuis zelf aan de slag kunnen.