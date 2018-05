Josée Olbrechts is niet meer BEIGEM VERLIEST DORPSFIGUUR OM 'U' TEGEN TE ZEGGEN DIMITRI BERLANGER

24 mei 2018

02u43 0 Grimbergen Beigem heeft een dorpsfiguur om 'U' tegen te zeggen verloren. Josée Olbrechts, weduwe van lokale wielerheld Louis Verbeyst, is op 88-jarige leeftijd overleden. Ze verliet het rusthuis elk jaar voor één dag: tijdens de kermiskoers die de naam van haar man draagt. "We hadden haar nog graag één keer laten meegenieten", zeggen de Beigemse Wielervrienden.

Op de derde zaterdag van juni wordt in Beigem traditioneel de 'Ereprijs Louis Vis ' gereden - naar de bijnaam van Louis Verbeyst. De kermiskoers is al jaar en dag traditie, en een eerbetoon aan de lokale wielerheld. Louis Vis was een uitstekend amateurwielrenner en lag mee aan de basis van de wielersport in Beigem. Mede door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zag hij een mogelijke carrière als beroepswielrenner echter gefnuikt worden.





Josée Olbrechts, de weduwe van Louis, hielp vroeger actief mee in de organisatie van de kermiskoers. Sinds ze in een rolstoel zat, werd ze telkens met het busje van rusthuis Ter Biest ter plaatse gebracht. Dan zette ze zich op haar 'troon' aan de ingang van café Dennenhof om deelnemerslijsten te verkopen en met iedereen een praatje te slaan. "Dat was haar lang leven", vertelt Freddy Verstappen van de Beigemse Wielervrienden. "Zelfs toen ik haar zei dat ze dat niet meer moest doen, wilde ze niet van stoppen weten. 'Geef er maar vijftig hier', zei ze dan zonder verpinken. En uiteindelijk kreeg ze die ook allemaal verkocht - ze had er vaak zelfs nog te weinig. (lacht) Dan gaf ze het geld met pretoogjes af. Josée was stapelzot van de koers, voor haar was dit het evenement van het jaar. Na afloop van de wedstrijd kreeg ze ook altijd de bloemen."





Trombose

Maar dat is nu definitief verleden tijd. Josée overleed op 17 mei in rusthuis Ter Biest. "Vorig jaar was het ook al niet meer gelukt om erbij te zijn omdat haar gezondheid het niet toeliet", klinkt het. "We zijn toen na de koers wel nog bij haar op bezoek geweest om de bloemen af te geven. Ze was er toen echt niet goed van dat ze er niet bij had kunnen zijn... Voor dit jaar hadden we goede hoop dat het wel zou lukken, maar zowat anderhalve maand geleden werd ze getroffen door een trombose. Ze is vervolgens snel achteruitgegaan... Als dat niet gebeurd was, hadden we ze graag nog eens laten genieten van 'haar koers'. Het heeft helaas niet mogen zijn..."





'Toerkes' met Louis

Louis Verbeyst stierf rond de eeuwwisseling op 81-jarige leeftijd. "Samen met Josée richtte hij tal van koersen in Beigem in. Iedereen in het dorp die iet of wat wilde koersen, moest mee bij Louis. Dan ging hij daar 'toerkes' mee rijden, tot alles goed zat. Ook op latere leeftijd zat hij nog elke dag op de fiets. En zelfs 25- of 30-jarigen reed hij er op zijn 60ste nog af. (lacht) En hij was nog 'nen echte', die zich achteraf met koud water waste..."





De Ereprijs Louis Vis zal op 16 juni gewoon doorgaan, maar helaas dus zonder Josée op haar troon. "We plannen zeker wel een eerbetoon. En voor volgend jaar overwegen we om de koers om te dopen tot 'Ereprijs Josée Vis'. Zo eren we dan zowel Louis als Josée. We zijn nu ook een Nieuwelingenkoers geworden. We hebben met Tristan Lauwers opnieuw een lokale wielerbelofte. Wie weet zijn we weer vertrokken voor mooie tijden..."





De uitvaartplechtigheid voor Josée Olbrechts vindt plaats op vrijdag 25 mei, om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Beigem.