Jongeren zochten inbraakdoelwit 23 mei 2018

02u32 0

Een Pool van 27 en een 23-jarige Anderlechtenaar zijn voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden ervan verdacht dat ze een inbraak in Grimbergen wilden plegen. De twee reden rond in een inbraakgevoelige wijk. Daarom besliste een politiepatrouille hen tegen te houden en hun wagen te doorzoeken. Ze bleken handschoenen en tangen op zak te hebben. Een van hen probeerde tijdens zijn ondervraging bovendien een Engelse sleutel te verstoppen in de combi. "Gelet op de inhoud van het voertuig is het duidelijk wat ze van plan waren te doen. Het is dus niet zo dat Polen niet door Grimbergen mogen rijden", aldus het parket. Voor de Poolse man werd gezien zijn strafblad negen maanden cel gevorderd. Zijn kompaan riskeert een werkstraf van 100 uur. Uitspraak op 5 juni. (WHW)