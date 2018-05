Jong Vld wil JH Rafiki in Charleroyhoeve 16 mei 2018

Jong Vld pleit voor een verhuis van jeugdhuis Rafiki naar de Charleroyhoeve. "De huidige ligging het jeugdontmoetingscentrum (JOC) zorgt voor een moeilijke verplaatsing met de fiets", klinkt het. "Een betere bereikbaarheid zou de ouders ook meer geruststellen. Doordat de jeugd het gevoel krijgt in een ver hoekje weggedrumd te worden, maken ze ook vaak de verre verplaatsing naar jeugdhuizen in de buurgemeenten." Een verhuis naar de Charleroyhoeve, zou alle problemen kunnen oplossen volgens Open Vld. "Om de buurt zoveel mogelijk overlast te besparen, moet er bij de verbouwing geïnvesteerd worden in geluidsisolatie. Een nog betere piste zou de heropbouw van de ingestorte achtervleugel zijn." (DBS)