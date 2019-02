Jogging Club klaar voor nieuwe ‘Start to run’ DBS

20 februari 2019

15u28 0 Grimbergen Jogging Club Grimbergen geeft op zondag 9 maart het startschot voor de volgende editie van ‘Start to run’ in het Prinsenbos.

Onder leiding van professionele trainers kan je in de beginnerscursus gedurende 3 maanden opbouwen tot een half uur comfortabel lopen. De joggingcursus volgt het normale training schema van driemaal per week: elke woensdag- en vrijdagavond van 19 tot 20 uur, op zondag van 10.30 tot 11.30 uur. Iedere 14-plusser is van harte welkom. Meer info over de club en de beginnerscursus vind je op www.joggingclubgrimbergen.be.