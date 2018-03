Jeugdtrainers gezocht 10 maart 2018

02u43 0

Voetbalclub FC Beigem is voor volgend seizoen op zoek naar gemotiveerde jeugdtrainers om zijn trainerskorps te versterken, zowel in onderbouw, middenbouw als in bovenbouw. Een diploma is een pluspunt, maar geen vereiste. Voel je je geroepen om deel uit te maken van de staf, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via 0473/76.77.25. (DBS)