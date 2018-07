Jeugdhuis Rafiki opent terras 19 juli 2018

Jeugdhuis Rafiki opent op zaterdag 28 juli voor het derde jaar op rij zijn terras voor het grote publiek tijdens 'Rafiki Terrazza'. Vanaf 13 uur kan je in de Oyenbrugstraat komen ontspannen op het terras, met eventueel een frisse cocktail of pint erbij. Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Vanaf 22 uur verhuist alles naar binnen en worden de zwoele zomervibes verdergezet met enkele top-dj's om op die manier de dag in schoonheid af te sluiten. (DBS)