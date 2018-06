Jaarlijkse Kanaalfeesten dit jaar met rondvaart 29 juni 2018

Aan de kanaalbrug in Humbeek worden vanavond de jaarlijkse Kanaalfeesten op gang getrapt. Dit jaar staan de feesten in het teken van de vijftigste verjaardag van de brug. Daarom legt Waterwegen zondag het schip De Blauwe Reiger in om er rondvaarten mee te doen. Bezoekers kunnen dan een tochtje op het water maken. Maar de feesten starten vanavond al met de Comedy Night, waarbij onder andere Nigel Williams op het podium staat. Morgen is er de tweedehands- en rommelmarkt en een oldtimerspektakel. 's Avonds staan optredens gepland. Zondagnamiddag is het tijd voor de ambachtenmarkt. De feesten worden maandag afgesloten met de jaarmarkt en de wielercriteriums. (RDK)