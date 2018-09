Inzameling KGA verplaatst 07 september 2018

De inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA) van 11 september in Strombeek-Bever wordt verplaatst naar het Gemeenteplein. Door de grote infrastructuurwerken in het centrum van Strombeek-Bever kan de inzameling van klein gevaarlijk afval niet meer plaatsvinden op het Sint-Amandsplein. Eerder dit jaar werd beslist om de standplaats van de inzameling te verplaatsen naar het Otto de Mentockplein, maar nu ook daar werkzaamheden gestart zijn, is ook daar onvoldoende ruimte beschikbaar. Daarom wordt nu uitgeweken naar het Gemeenteplein. (DBS)