Inwoners wensen elkaar gelukkig nieuwjaar DBS

13 januari 2019

17u04 0 Grimbergen Er werd afgelopen weekend duchtig getoost op het nieuwe jaar in onze regio. Dat was onder meer het geval in Grimbergen, Londerzeel, Steenokkerzeel, Wolvertem en Westrode.

In Grimbergen gebeurde dat niet zoals gewoonlijk op het Kerkplein, maar in de grote zaal van het Fenikshof. Door de aangekondigde regen werd veiligheidshalve geopteerd voor een binnenlocatie. Verenigingen baatten drank- en eetstandjes uit en tussen 11 en 12 uur was de drank op kosten van het gemeentebestuur. Brassed-Up zorgt voor sfeervolle muziek en iedereen kan een kiekje laten schieten bij de ‘foto booth’. Ook de trekking van de eindejaarsactie stond op het programma.

De Londerzelenaren waren dan weer uitgenodigd door de gemeente en brouwerij Palm op de parking van gemeenschapscentrum Gerard Walschap. Daar werd de regen wel getrotseerd al waren ook grote parasols voorzien waaronder men kon schuilen. Dorpsdichter Swa Pelemans zorgde voor de vrolijke poëtische noot. Chiro Malegijs en Jeugdhuis Heidestip zorgden voor lekkere soep en een snack.