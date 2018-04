Inwoners maken kennis met milieuvriendelijke voertuigen 20 april 2018

Om de inwoners warm te maken voor energiezuinige voertuigen heeft het gemeentebestuur hen gisteren laten proeven van elektrische wagens en fietsen, en auto's op aardgas en waterstof. Het evenement kadert in het klimaatactieplan en kwam er op initiatief van het schepencollege en enkele partners zoals Eandis, Dats24 en Autodelen.net. Op de parking van sporthal Prinsenbos konden de inwoners testritten maken. Nadien vonden in het gemeentehuis infosessies plaats waarbij de aanwezigen meer te weten kwamen over duurzame mobiliteit, elektrische laadpalen en autodelen.





Met het evenement wil de gemeente duurzame mobiliteit maximaal promoten om op die manier de CO2-uitstoot te laten dalen. Zelf beschikt Grimbergen over enkele wagens op aardgas en elektrische fietsen voor de gemeentelijke diensten. (RDK)