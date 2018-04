Inwoners krijgen gratis zakjes bloemenzaad 07 april 2018

Grimbergenaars kunnen bij het onthaal op het gemeentehuis een gratis zakje met bloemenzaadjes afhalen. De bedoeling is dat ze die gebruiken om bijen, vlinders en andere diersoorten te helpen. Veel tuinen bestaan namelijk enkel uit een grasweide met daarrond een haag. "Veel eigenaars willen hun tuin zo onderhoudsvriendelijk mogelijk hebben en zijn daarom zuinig met het aanplanten van bloemen en struiken", zegt milieuschepen Eddie Boelens (Groen). "Hierdoor komen heel wat planten- en diersoorten echter steeds meer in de problemen."





Inwoners die de vorige jaren al experimenteerden met de bloemenzaadjes waren alvast heel tevreden over het resultaat. Het aantal zakjes is beperkt. Per adres wordt slechts 1 zakje meegegeven. Het gaat om een initiatief met medewerking van de provincie Vlaams-Brabant.(DBS)