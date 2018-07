Inhaalverbod in Meerstraat tegen overdreven snelheid 24 juli 2018

Het gemeentebestuur heeft beslist om in de Meerstraat een inhaalverbod in te stellen. Hiermee wil de gemeente een einde stellen aan de overdreven snelheid waarmee sommige bestuurders door deze straat rijden. Mensen die zich wel aan de toegestane snelheidslimiet houden, worden er stelselmatig ingehaald en daar wil het college nu paal en perk aan stellen met een inhaalverbod. De nodige borden worden binnenkort geplaatst.





Verder worden ook de nodige voorbereidingen getroffen om de zone 50 rondom deze verkeersas uit te breiden. Op termijn wordt in de Meerstraat en de aangrenzende straten een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij zullen deze straten ook op een andere manier ingericht worden. Zo kan de snelheidsproblematiek op een meer structurele manier aangepakt worden. Wanneer de werken precies zullen aanvangen, is nog niet geweten. (DBS)