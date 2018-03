Infovergadering over nieuw skatepark 01 maart 2018

De gemeente organiseert op vanavond voor de omwonenden een infovergadering over het nieuwe skatepark. De nieuwe installatie is voorzien op de Piereman-site in Strombeek-Bever. Er is een actieve skategemeenschap binnen de Grimbergse jeugd. Zij wijken nu vaak uit naar omliggende gemeenten, omdat het verouderde park in de Oyenbrugstraat niet meer voldoet. De plannen voor het nieuwe betonnen monolitisch park werden in overleg met hen uitgetekend. De werken starten dit voorjaar en moeten tegen de zomer afgerond zijn. De infovergadering vindt plaats om 20 uur in de kantine van KFC Strombeek. (DBS)